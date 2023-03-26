Казахстан может столкнуться с большим количеством беженцев — эксперт

Историк и политолог Султан Акимбеков рассказал, что Казахстан в будущем может столкнуться с большим количеством беженцев.

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Такое мнение он высказал на площадке SöZ Astana Public Talk, передает Tengrinews.kz.

В рамках дискуссии на тему «Казахстан на развилке трансформации» политолог высказался о предстоящих вызовах, с которыми может столкнуться наша страна.

«У нас есть Китай, который очень жесткий. У нас есть Россия, которая тоже идет по пути… хотя либеральные круги там надеются, что скоро это закончится и пойдет новый 1991 год. У меня есть убеждение, что так не будет. Есть у нас рядом перенаселенный Узбекистан, который пытается делать реформы…» — сказал он.

По его словам, ситуация развивается в сторону перенаселения региона.

«У нас есть перенаселенный Пакистан — там живет 220 миллионов человек, а в 1949 году жило 20 миллионов. У нас в Центральной Азии живет где-то 77 миллионов — это южный Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. Когда была Российская Империя, последняя перепись была в 1913 году — на этой территории жило 8 миллионов человек, то есть рост тоже в 10 раз за 100 лет».

«Идет climate changing, лето становится жарче, ледники высыхают. Это значит, что завтра-послезавтра начнутся весьма сложные процессы. И на самом деле эти процессы будут связаны с тем, что мы столкнемся с большим количеством беженцев. Это почти неизбежность. Что мы будем делать?» — добавил эксперт.

По мнению Султана Акимбекова, с учетом всех этих обстоятельств, единственный выход во всей ситуации — нужно сохранять сильное государство.

«Как бы ни парадоксально звучало. Лучше бы, чтобы государство было бюрократически сильным, чтобы оно на самом деле было более эффективным», — заключил он

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