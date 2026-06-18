Казахстан начинает жить по новой Конституции с 1 июля: что важно знать





1 июля 2026 года станет одной из ключевых дат для политической системы Казахстана. В этот день в полном объеме начнет действовать новая Конституция, принятая на общенациональном референдуме. Вместе с ней вступят в силу масштабные изменения, затрагивающие государственное управление, работу высших органов власти, политических институтов и законодательства, передает rus.baq.kz

Эксперты считают, что предстоящие преобразования могут существенно изменить устройство государства и принципы функционирования власти.

Политическую систему ждет обновление

Политолог Жанат Момынкулов считает, что вступление в силу новых конституционных норм приведет к глубокой трансформации политической системы страны.

По его словам, подобные процессы в политологии принято рассматривать как «перезагрузку», которая открывает новые возможности для дальнейшего развития государства.

Эксперт отмечает, что ключевым фактором станет не только содержание реформ, но и эффективность их реализации. Если изменения помогут укрепить баланс между ветвями власти, повысить подотчетность государственных органов и обеспечить более надежную защиту прав граждан, это может укрепить доверие общества к власти и повысить международный авторитет Казахстана.

В то же время Момынкулов обращает внимание на риски переходного периода. По его мнению, роспуск действующих институтов власти и проведение новых выборов могут временно создать политическую неопределенность. Многое будет зависеть от активности политических партий, уровня конкуренции и доверия избирателей.

Эксперт подчеркивает, что международная оценка реформ будет зависеть от их практических результатов. Если изменения приведут к реальному укреплению государственных институтов, Казахстан сможет усилить репутацию государства, последовательно проводящего модернизацию политической системы.

Вместо Парламента — Құрылтай

Профессор кафедры конституционного и гражданского права Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук Жамаладен Ибрагимов напомнил, что новая Конституция изменила большую часть положений Основного закона.

По его словам, главным нововведением станет реформирование системы государственного управления и изменение механизмов взаимодействия между органами власти.

Одним из наиболее заметных изменений станет отказ от действующей двухпалатной парламентской системы. Высшим законодательным органом страны станет однопалатный профессиональный Құрылтай.

Кроме того, предусматривается введение должности вице-президента, а также создание Казахстанского Народного Совета. По мнению эксперта, эти нововведения существенно изменят политическую архитектуру государства.

С 1 июля также вступит в силу закон «О Құрылтае Республики Казахстан и статусе его депутатов». После этого нынешний Парламент, состоящий из Сената и Мажилиса, прекратит свою деятельность. Ожидается, что президент назначит выборы нового законодательного органа, которые могут состояться в течение одного-двух месяцев. В состав Құрылтая планируется избрать 145 депутатов сроком на пять лет.

Расширение прав граждан

Особое внимание в новой Конституции уделено вопросам защиты прав человека.

Одним из нововведений станет обязанность правоохранительных органов разъяснять гражданину его права непосредственно в момент задержания. Речь идет о нормах, аналогичных так называемому правилу Миранды, действующему в ряде зарубежных стран.

Задержанному должны будут сообщить основания задержания, разъяснить право на молчание, помощь адвоката и возможность совершить телефонный звонок.

Еще одним важным изменением станет возможность прямого обращения граждан в Конституционный суд. Если человек посчитает, что определенная норма закона нарушает его права и свободы, он сможет самостоятельно обратиться за рассмотрением вопроса без уплаты государственной пошлины.

Кроме того, статус адвокатов будет закреплен на конституционном уровне, что, по мнению экспертов, должно повысить качество правовой защиты граждан.

Казахстанский Народный Совет

Новый Казахстанский Народный Совет будет работать как консультативно-совещательный орган.

По словам Жамаладена Ибрагимова, в его состав войдут 126 человек. Треть мест получат представители этнокультурных объединений, еще треть — представители общественных и неправительственных организаций. Оставшиеся места займут представители маслихатов и общественных советов.

Предполагается, что новый орган позволит расширить участие гражданского общества в обсуждении и выработке государственных решений.

Какие изменения ждут бизнес и потребителей

О ряде экономических нововведений рассказал депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов.

С 1 июля начнет работать Национальный каталог товаров. Производители и продавцы будут обязаны вносить сведения о своей продукции, включая фотографии, описание, происхождение и основные характеристики.

Планируется, что потребители смогут получать полную информацию о товаре через QR-код, а государство — более эффективно отслеживать движение продукции и анализировать рынок.

Также новые требования коснутся деятельности маркетплейсов. По словам депутата, торговля должна будет осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства.

При этом льготы на ввоз товаров для личного пользования стоимостью до 200 долларов сохраняются.

Изменения в терминологии

С 1 июля вступят в силу и отдельные изменения в официальной терминологии.

Так, в документах национальная валюта будет обозначаться словом «теңге» вместо варианта «тенге». При этом речь идет исключительно об изменении написания термина, а не о денежной реформе.

Кроме того, в ряде законодательных актов термин «республиканский референдум» будет заменен на «общенародный референдум», а вместо слова «Парламент» начнет использоваться термин «Құрылтай».

Эксперты отмечают, что вступление в силу новой Конституции станет началом нового этапа развития политической системы Казахстана. В ближайшие месяцы стране предстоит сформировать обновленные государственные институты и обеспечить реализацию новых конституционных норм на практике. От того, насколько эффективно будут работать эти механизмы, во многом зависит общественная оценка реформ.

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