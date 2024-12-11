Казахстан накроет весенняя буря: где ждать дождь, снег и град

С 7 по 9 апреля 2026 года в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды, типичный для весеннего периода.

По данным синоптиков, в большинстве регионов страны пройдут дожди. На севере и северо-западе прогнозируются смешанные осадки — дождь и снег. В западных и южных областях временами ожидаются сильные дожди, а на севере — интенсивные осадки.

По всей территории республики усилится ветер. В отдельных районах запада и юга возможны опасные погодные явления — град и шквалистый ветер.

Исключением станет восток Казахстана, где сохранится преимущественно сухая погода без осадков.

В ночные и утренние часы местами ожидается туман, что может осложнить видимость на дорогах.

Температурный фон также изменится: на севере и северо-западе страны дневная температура понизится до +3…+15 градусов.

