Казахстан накроет весенняя буря: где ждать дождь, снег и град

С 7 по 9 апреля 2026 года в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды, типичный для весеннего периода.
По данным синоптиков, в большинстве регионов страны пройдут дожди. На севере и северо-западе прогнозируются смешанные осадки — дождь и снег. В западных и южных областях временами ожидаются сильные дожди, а на севере — интенсивные осадки.
По всей территории республики усилится ветер. В отдельных районах запада и юга возможны опасные погодные явления — град и шквалистый ветер.
Исключением станет восток Казахстана, где сохранится преимущественно сухая погода без осадков.
В ночные и утренние часы местами ожидается туман, что может осложнить видимость на дорогах.
Температурный фон также изменится: на севере и северо-западе страны дневная температура понизится до +3…+15 градусов.
