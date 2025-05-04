Казахстанцев планируют защитить от псевдопсихологов и коучей. LS узнал подробности.

Как рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на запрос LS, на данный момент нормативно не урегулирована работа людей, которые оказывают услуги в области психологического консультирования и мотивационных практик.

Для того чтобы подобная деятельность стала безопаснее и качественнее, в Национальный классификатор занятий включены «психолог частной практики (по модальностям)», «психолог (немедицинская психотерапия, общий профиль)», «психолог (немедицинская психотерапия, по модальностям)», «консультант по нехимическим зависимостям».

Кроме того, создана рабочая группа по разработке отраслевой рамки квалификаций и профессиональных стандартов. В результате будут сформированы карточки профессий с требованиями к знаниям, умениям и уровню образования специалистов, занимающихся психологией.

«Это позволит установить четкие требования к профессиональной подготовке и сертификации данных специалистов», – уточнили в министерстве.

По направлению коучей и бизнес-тренеров также создана межведомственная рабочая группа. Она разработает профессиональные стандарты.

В дальнейшем такие специалисты должны будут подтверждать свои навыки через Центры признания квалификаций в рамках соответствующей национальной системы.

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