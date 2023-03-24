Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию

Фото из открытых источников
Казахстан начнет отслеживать товары во время транзита в режиме реального времени для недопущения обхода санкций.
Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Источники Reuters говорили о всплеске интереса российских компаний к поставкам санкционки через Казахстан
С 1 апреля в Казахстане заработает система учета ввозимой и вывозимой из страны продукции, которая «позволит в режиме реального времени отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе», не допуская обхода санкций против России, передает rbc.ru. Об этом пишут Financial Times и Eurasianet со ссылкой на высокопоставленных чиновников Казахстана.
«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — рассказал собеседник портала.
Чиновник отметил, что Казахстан понимает все риски, связанные со вторичными санкциями, республика внимательно следит за торговлей со всеми партнерами.
«Подозрительные торговые операции подвергаются тщательному анализу, и при необходимости принимаются административные меры», — добавил чиновник.
РБК направил запрос в Министерство финансов и правительство Казахстана.
При этом чиновники отмечают, что немало европейской продукции прибывает в Казахстан для дальнейшего экспорта в Россию из стран, которые санкции против Москвы не ввели, — Турции и Китая.
В последние недели российские компании «завалили» просьбами своих партнеров из Казахстана помочь обойти международные санкции, рассказали Reuters семь источников. Собеседники рассказали, что просьбы касались поставок самой разной продукции — «от телефонов и подшипников до деталей самолетов и редкоземельных металлов». По данным Reuters, российские компании были заинтересованы, среди прочего, в оборудовании для промышленности, передовой электронике, радиооборудовании, турбинах, запчастях для самолетов, сырье и даже материалах для банковских карт. Два источника связали такую тенденцию с перебоями поставок санкционки из Турции.
«Это означает, что бум [поставок через Казахстан] только начинается», — подчеркнул один из опрошенных агентством предпринимателей