Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию

Казахстан начнет отслеживать товары во время транзита в режиме реального времени для недопущения обхода санкций.

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Источники Reuters говорили о всплеске интереса российских компаний к поставкам санкционки через Казахстан

С 1 апреля в Казахстане заработает система учета ввозимой и вывозимой из страны продукции, которая «позволит в режиме реального времени отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе», не допуская обхода санкций против России, передает rbc.ru. Об этом пишут Financial Times и Eurasianet со ссылкой на высокопоставленных чиновников Казахстана.

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — рассказал собеседник портала.

Чиновник отметил, что Казахстан понимает все риски, связанные со вторичными санкциями, республика внимательно следит за торговлей со всеми партнерами.

«Подозрительные торговые операции подвергаются тщательному анализу, и при необходимости принимаются административные меры», — добавил чиновник.

РБК направил запрос в Министерство финансов и правительство Казахстана.

При этом чиновники отмечают, что немало европейской продукции прибывает в Казахстан для дальнейшего экспорта в Россию из стран, которые санкции против Москвы не ввели, — Турции и Китая.

В последние недели российские компании «завалили» просьбами своих партнеров из Казахстана помочь обойти международные санкции, рассказали Reuters семь источников. Собеседники рассказали, что просьбы касались поставок самой разной продукции — «от телефонов и подшипников до деталей самолетов и редкоземельных металлов». По данным Reuters, российские компании были заинтересованы, среди прочего, в оборудовании для промышленности, передовой электронике, радиооборудовании, турбинах, запчастях для самолетов, сырье и даже материалах для банковских карт. Два источника связали такую тенденцию с перебоями поставок санкционки из Турции.

«Это означает, что бум [поставок через Казахстан] только начинается», — подчеркнул один из опрошенных агентством предпринимателей

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