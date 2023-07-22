Казахстан опасается вторичных санкций – замглавы МИД

Казахстан испытывает большие опасения по поводу введения вторичных санкций со стороны западных партнеров. В этой связи в стране всерьез отслеживают поставки санкционных товаров в соседнюю Россию, сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Конечно, информация о санкциях в отношении Кыргызстана нас всерьез беспокоит. С самого начала введения санкций против России мы активно отслеживаем этот процесс. Касательно санкционных товаров и последнего санкционного пакета, в котором прозвучал Кыргызстан, мы с прошлого года запретили поставки товаров военного назначения в Россию вообще. По товарам двойного назначения введена специальная сертификация, то есть нужна специальная лицензия, получение разрешения на вывоз», — сказал Алмас Айдаров на брифинге в СЦК.

По его словам, Комитет государственных доходов отслеживает все санкционные товары, которые поставляются через Казахстан в Россию.

«Если мы видим такие риски, выявляются компании-однодневки, компании, которые были созданы без истории, они наращивают объемы подобной продукции, мы предпринимаем превентивные меры по их остановке. Кроме того, во всех системах КГД внедрена система управления рисками, которая дополняется новыми знаниями, в зависимости от санкционных требований, она выявляет подобные компании, людей, которыми создаются фирмы-однодневки. По ним ведется работа по их остановке», — уверяет замминистра иностранных дел.

Он также заверил, что казахстанская сторона готова к тесному сотрудничеству с США и ЕС в вопросе поставок санкционных товаров.

«Для нас очень большое опасение, чтобы мы вообще вошли в орбиту рассмотрения вторичных санкций. В нескольких отчетах прозвучал Кыргызстан, и для нас очень важно, чтобы Казахстан вообще не попадал в орбиту, в риски или в рассмотрение вторичных санкций», — заключил замминистра.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовятся ввести санкции в отношении Кыргызстана за поставку подсанкционных товаров в Россию. Отмечается, что общий объем экспорта Кыргызстана в РФ резко вырос в 2022 году — на 250% по сравнению с предыдущим годом.

https://kapital.kz/economic/117558/kazakhstan-opasayet-sya-vtorichnykh-sanktsiy-zamglavy-mid.html

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