Казахстан определяется с площадкой для производства российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о строительстве заводов для производства вакцин от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Что касается вакцин, большие надежды возлагаем на казахстанскую вакцину. В декабре должна завершиться вторая фаза клинических испытаний. Строится отечественный завод для казахстанской вакцины, который мы тоже ожидаем, что в ближайшей перспективе будет производить вакцину внутри страны», — сообщил министр.

Глава Минздрава также пояснил, что ведомство изучает все имеющиеся вакцины на рынке.

«Первая вакцина, о которой заявили после регистрации, была российская, поэтому степень проработки достаточно высокая. Глава государства обозначил вопрос по строительству завода, это важный момент, чтобы мы могли обеспечить доступность вакцины. Вопрос прорабатывается, определяемся с площадкой. Скорее всего, это будет на территориях действующих фармацевтических заводов. Изучаем эту возможность вместе с нашими российскими коллегами, чтобы в дальнейшем начать производство у нас в стране. Эта вакцина сейчас находится в третьей фазе испытаний, российские коллеги говорят, что буквально скоро проинформируют об итогах проводимого исследования», — сказал Цой на брифинге.

Министр напомнил, что первая и вторая фазы испытаний российской вакцины показали эффективность, поэтому в данный момент ее рассматривают как одну из потенциальных. Также Казахстан обсуждает поставки вакцин с Китаем, США и ВОЗ.

«Пока еще наши коллеги не заявили, что провели регистрацию этих вакцин внутри своих стран. Как только официально объявят о регистрации, мы проработаем вопрос о регистрации внутри Казахстана», — добавил Цой.

Журналисты поинтересовались, будет ли у казахстанцев выбор вакцин от коронавируса.

По словам министра, все зависит от выхода компаний на казахстанский рынок.

«Очень важно, чтобы они прошли все протоколы безопасности внутри нашей страны. Мы призываем всех этих поставщиков прийти к нам на рынок и зарегистрировать свои вакцины, пройти процедуру проверки безопасности и качества. (…) Конечно, мы заинтересованы, чтобы максимальное количество вакцин было доступно», — заключил Цой.

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