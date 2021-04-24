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Казахстан остается в «красной» зоне

Казахстан продолжает оставаться в «красной» зоне. Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 апреля 2021 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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