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Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу

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В МВК по нераспространению COVID-19 на территории РК принято решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через госграницу с Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, сообщает zakon.kz.

Согласно постановлению правительства Республики Казахстан, с 12 июля 2022 года возобновится работа следующих автомобильных пунктов пропуска:

  • через границу с Российской Федерацией (Кондыбай, Акбалшык, Кызыл Жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау);
  • через границу с Республикой Узбекистан (Целинный и Сырдарья).

В целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции среди населения страны Министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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