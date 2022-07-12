Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу

В МВК по нераспространению COVID-19 на территории РК принято решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через госграницу с Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, сообщает zakon.kz.

Согласно постановлению правительства Республики Казахстан, с 12 июля 2022 года возобновится работа следующих автомобильных пунктов пропуска:

через границу с Российской Федерацией (Кондыбай, Акбалшык, Кызыл Жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау);

через границу с Республикой Узбекистан (Целинный и Сырдарья).

В целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции среди населения страны Министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции.

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