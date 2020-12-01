USD 425.05
EUR 509.29
RUB 5.58
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Казахстан отмечает День Первого Президента

Казахстан отмечает День Первого Президента

Vinkmag ad

День Первого Президента Республики Казахстан отмечается с 2012 года – 1 декабря. Праздник был учрежден в признание выдающихся заслуг Нурсултана Назарбаева перед страной. Первый Президент РК-Елбасы является основателем нового независимого государства, обеспечившим единство Казахстана, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина, передает МИА «Казинформ».

Почему для празднования Дня Первого Президента было избрано именно 1 декабря? Ведь должность Президента еще Казахской ССР была учреждена еще в апреле 1990 года, и тогда на этот пост Нурсултана Назарбаева избрал Верховный Совет республики. А 1 декабря 1991 года Н.Назарбаев был избран на должность Президента Казахстана на всенародных выборах, тогда он получил 98,78% голосов при явке избирателей 88,2%.

Благодаря мудрости дальновидности своего Первого Президента, который в самые сложные моменты новейшей истории Казахстана находил самые взвешенные и ответственные решения, в нашей стране сохраняется национальное согласие, стабильность, а также динамичное и поступательное экономическое развитие. Казахстан за годы Независимости заслужил высокий авторитет в международном сообществе и, благодаря созданному за это время большому социально экономическому потенциалу, успешно решает все задачи дальнейшего развития на пути к процветанию.

По сложившейся традиции День Первого Президента начинается с церемонии поднятия Государственного флага в резиденции Президента, исполняется Государственный гимн. Возможно, праздничные мероприятия – концерты, выставки, различные акции, – в этом году, в связи с пандемией коронавируса, будут проведены в ограниченном масштабе или в онлайн-формате.

День Первого Президента – праздник, напоминающий о пройденном пути за годы Независимости, о совместном труде всех казахстанцев по укреплению государственности и об огромном вкладе, внесенном в развитие страны Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



Предыдущая новость

Когда пройдет вакцинация от коронавируса во всем мире
Следующая новость

Ущерб 38 млн тенге. Костанайские полицейские раскрыли мошенничество в особо крупном размере