Казахстан отмечает День Первого Президента

День Первого Президента Республики Казахстан отмечается с 2012 года – 1 декабря. Праздник был учрежден в признание выдающихся заслуг Нурсултана Назарбаева перед страной. Первый Президент РК-Елбасы является основателем нового независимого государства, обеспечившим единство Казахстана, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина, передает МИА «Казинформ».

Почему для празднования Дня Первого Президента было избрано именно 1 декабря? Ведь должность Президента еще Казахской ССР была учреждена еще в апреле 1990 года, и тогда на этот пост Нурсултана Назарбаева избрал Верховный Совет республики. А 1 декабря 1991 года Н.Назарбаев был избран на должность Президента Казахстана на всенародных выборах, тогда он получил 98,78% голосов при явке избирателей 88,2%.

Благодаря мудрости дальновидности своего Первого Президента, который в самые сложные моменты новейшей истории Казахстана находил самые взвешенные и ответственные решения, в нашей стране сохраняется национальное согласие, стабильность, а также динамичное и поступательное экономическое развитие. Казахстан за годы Независимости заслужил высокий авторитет в международном сообществе и, благодаря созданному за это время большому социально экономическому потенциалу, успешно решает все задачи дальнейшего развития на пути к процветанию.

По сложившейся традиции День Первого Президента начинается с церемонии поднятия Государственного флага в резиденции Президента, исполняется Государственный гимн. Возможно, праздничные мероприятия – концерты, выставки, различные акции, – в этом году, в связи с пандемией коронавируса, будут проведены в ограниченном масштабе или в онлайн-формате.

День Первого Президента – праздник, напоминающий о пройденном пути за годы Независимости, о совместном труде всех казахстанцев по укреплению государственности и об огромном вкладе, внесенном в развитие страны Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

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