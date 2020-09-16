Казахстан передумал запрещать автогрузоперевозчикам въезжать в Китай

Казахстан не будет приостанавливать действие и выдачу разрешений на перевозку грузов автотранспортом по территории Китая, передает zakon.kz.

Проект постановления о приостановлении до 31 октября выдачи иностранных разрешений на автогрузоперевозку по территории Китая, а также приостановлении действия уже выданных разрешений появился на сайте «Открытый диалог» в августе текущего года. Обсуждение изменений предполагалось до 27 августа. Однако после этой даты никаких новостей об их принятии и введении запрета на автогрузоперевозки казахстанцев по Китаю не было. В связи с чем возникли вопросы, какова судьба данного проекта и будет ли запрет.

В МИИР РК дали разъяснения по этому поводу. Там сообщили, что проект стал неактуален из-за решения проблемы.

В связи с письмом Министерства финансов РК по исключению причин скопления автотранспортных средств (АТС) на границе, одной из которых была указана выдача иностранных бланков разрешений отечественным перевозчикам, Министерством был разработан проект постановления Правительства РК «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов», и 17 августа 2020 года размещен на открытом портале нормативных правовых актов и на интернет ресурсе Министерства, — сообщили в МИИР РК.

Далее там сообщили, что для решения данной проблемы по поручению премьер-министра РК была создана межведомственная комиссия, куда вошли представители уполномоченных государственных органов, бизнеса и общественности.

В итоге были приняты следующие меры:

— с 20 августа т.г. обеспечено перемещение АТС, скопившихся вдоль дороги перед ПП «Нур жолы» на территории Сухого порта «KTZE – Khorgos Gatewey»;

— с 21 августа т.г. обеспечен проезд АТС через блок посты с 08-00 до 21-00 час. В ночное время проезд грузовых автотранспортных средств запрещен;

— определены круглосуточные блок посты с полицейскими экипажами;

— с 1 сентября 2020 года запущена регистрация грузовых АТС типа «Полуприцеп» (трал, площадка, тент, рефрижератор) в онлайн системе электронной очереди на сайте www.gocargo.kz для заезда в КНР;

— с 1 октября 2020 года на сайте www.gocargo.kz будет запущено онлайн бронирование в электронную очередь и возможность заезда на ПП «Нур жолы» будут иметь только зарегистрированные АТС в системе gocargo.kz.

Принятые меры способствовали уменьшению протяженности очереди вдоль дороги перед пунктом пропуска «Нур жолы» с 50 км. до 4 км., количество АТС перед пунктом пропуска с 2028 единиц сократилось до 104 единиц. В связи со стабилизацией обстановки на данном участке, принятие проекта постановления Правительства РК стало не актуальным и в установленном порядке снято с сайта Министерства и с портала, — резюмировали в МИИР.

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