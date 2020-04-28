Казахстан переходит на новый этап контроля цен

На селекторном заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности и создания товаропроводящей системы, сообщает zakon.kz.

О планах по реализации проекта доложили министры торговли и интеграции Султанов, сельского хозяйства – Омаров, акимы Туркестанской области – Шукеев, Алматинской области – Баталов и Павлодарской области – Скаков.

Казахстан переходит к новому этапу обеспечения продовольственной безопасности и контроля цен путем создания национальной товаропроводящей сети – комплекса оптово-распределительных центров (ОРЦ). Аналогичные системы успешно функционируют в развитых странах, был детально изучен опыт Франции, Испании и других государств.

Проект по созданию национальной товаропроводящей системы реализуют в три этапа до 2022 года, будет построено свыше 24 ОРЦ. Это даст возможность хранения, обработки и распределения порядка 4,8 млн тонн агропродукции. Создаваемая инфраструктура позволит обеспечить полную сохранность собранного урожая и минимизировать потери, тем самым повысив заинтересованность сельхозтоваропроизводителей в наращивании производства. На сегодня дефицит овощехранилищ составляет 70%.

В текущем году в Павлодарской, Алматинской и Туркестанской областях будет введено 5 ОРЦ, что позволит обеспечить хранение дополнительно 600 тыс. тонн сельхозпродукции.

Глава Правительства подчеркнул, что наличие во всех регионах развитой сети ОРЦ решит вопрос дефицита продовольствия в период межсезонья, когда достаточное наличие продукции на рынке исключит возможность роста цен на нее. При этом четко выстроенная товаропроводящая сеть позволит контролировать наценку на каждом звене с внедрением цифровых технологий, исключив ненужных посредников.

Уже на первом этапе с вводом ОРЦ мы ожидаем эффект по снижению цен на аграрную продукцию до 25% за счет прозрачного ценообразования и новых эффективных механизмов торговли, — сказал Мамин.

Акиматам регионов поручено обеспечить выделение земельных участков и подведение необходимой инфраструктуры к оптово-распределительным центрам, предусмотреть возможность для расширения и привлечения частного сектора в создании новых производств.

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