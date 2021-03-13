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Казахстан перешел из «зеленой» в «желтую» зону

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Казахстан вернулся в «желтую» зону, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 марта.

Согласно данным, в «красной» зоне по-прежнему находятся Нур-Султан и Алматы.

В «желтой» зоне расположились Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «зеленой» зоне — все остальные регионы.

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