Казахстан перешел в «красную» зону по распространению COVID-19

Казахстан перешел из «желтой» в «красную» зону по распространению COVID-19, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 июня 2021 года.

В «красной» зоне: г. Нур-Султан, Алматы и Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент и Костанайская, Мангыстауская области.

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В «зеленой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.

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