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Казахстан перешел в «желтую» зону по коронавирусу

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Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает zakon.kz.

По его словам, Казахстан находится в «желтой» зоне. В «красной» зоне остается Нур-Султан, остальные регионы в «желтой» и «зеленой» зонах.

За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 4%. Это связано с увеличением на 40% числа зарегистрированных случаев в Нур-Султане, — отметил глава Минздрава на заседании правительства.

Занятость инфекционных коек в республике на 22 июня составляет 25%, реанимационных коек — 21%. В семи регионах, где наблюдалась высокая заболеваемость, отметается сокращение занятости как инфекционных, так и реанимационных коек.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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