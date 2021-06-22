Казахстан перешел в «желтую» зону по коронавирусу

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает zakon.kz.

По его словам, Казахстан находится в «желтой» зоне. В «красной» зоне остается Нур-Султан, остальные регионы в «желтой» и «зеленой» зонах.

За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 4%. Это связано с увеличением на 40% числа зарегистрированных случаев в Нур-Султане, — отметил глава Минздрава на заседании правительства.

Занятость инфекционных коек в республике на 22 июня составляет 25%, реанимационных коек — 21%. В семи регионах, где наблюдалась высокая заболеваемость, отметается сокращение занятости как инфекционных, так и реанимационных коек.

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