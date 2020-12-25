Казахстан перешёл из «зелёной» в «жёлтую» зону по темпам распространения коронавируса. Западно-Казахстанская область вернулась из «жёлтой» в «зелёную» зону. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

По регионам на 25 декабря:

В «красной» зоне находится Атырауская область.

В «жёлтой» зоне – Алматы, Нур-Султан, Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области.

Все остальные регионы страны находятся в «зелёной» зоне по темпам распространения КВИ.

До сегодняшнего дня Казахстан неизменно находился в безопасной «зелёной» зоне по матрице оценки эпидситуации.

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