Казахстан перешёл из «зелёной» в «жёлтую» зону по темпам распространения коронавируса. Западно-Казахстанская область вернулась из «жёлтой» в «зелёную» зону. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.
По регионам на 25 декабря:
В «красной» зоне находится Атырауская область.
В «жёлтой» зоне – Алматы, Нур-Султан, Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области.
Все остальные регионы страны находятся в «зелёной» зоне по темпам распространения КВИ.
До сегодняшнего дня Казахстан неизменно находился в безопасной «зелёной» зоне по матрице оценки эпидситуации.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области