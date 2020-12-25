USD 419.89
EUR 511.85
RUB 5.62
  1. Home
  2. Новости
  3. Казахстан перешёл из «зелёной» в «жёлтую» зону по темпам распространения…

Казахстан перешёл из «зелёной» в «жёлтую» зону по темпам распространения коронавируса

Vinkmag ad

Казахстан перешёл из «зелёной» в «жёлтую» зону по темпам распространения коронавируса. Западно-Казахстанская область вернулась из «жёлтой» в «зелёную» зону. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

По регионам на 25 декабря:

В «красной» зоне находится Атырауская область.

В «жёлтой» зоне – Алматы, Нур-Султан, Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области.

Все остальные регионы страны находятся в «зелёной» зоне по темпам распространения КВИ.

До сегодняшнего дня Казахстан неизменно находился в безопасной «зелёной» зоне по матрице оценки эпидситуации.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В ладу с природой 386 — итоги года, дачники Костаная
Следующая новость

Снова 65. Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области