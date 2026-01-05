Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что реформы во многих странах нередко сталкиваются с непониманием и неприятием со стороны общества, однако у Казахстана нет иного пути, кроме поступательного движения вперёд. Об этом глава государства сказал, комментируя социально-экономическую ситуацию в стране.

«Ответственность беру на себя»

По словам президента, роль лидера, который берёт на себя всю ответственность за реформы, трудно переоценить. Токаев подчеркнул, что осознаёт сложность выбранного пути и готов нести эту ответственность и в дальнейшем.

«История лучше относится к завоевателям и популистам, нежели к реформаторам. Но у Казахстана другого пути нет — мы должны проводить реформы, чтобы не стоять на месте, а идти вперёд», — отметил глава государства.

Сдерживание тарифов и жёсткая бюджетная дисциплина

Президент сообщил, что административными мерами в зимний период был временно остановлен рост тарифов, чтобы избежать ущерба для граждан. В то же время перед Правительством поставлена задача рационального использования бюджетных средств.

По его словам, недопустимо «заливать экономику деньгами», провоцируя рост инфляции. Финансовые ресурсы должны направляться исключительно на действительно необходимые государству проекты, при строгом соблюдении бюджетной дисциплины.

Борьба с инфляцией — приоритет государства

Токаев напомнил, что в ноябре прошлого года Правительство, Национальный банк Республики Казахстан и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли трёхлетнюю программу, нацеленную на снижение инфляции. Реализация этих мер, по словам президента, должна напрямую отразиться на повышении благосостояния граждан.

«Ловушка средних доходов»

Глава государства признал, что Казахстан, по оценкам международных экспертов, оказался в так называемой «ловушке средних доходов». Он подчеркнул, что это не теоретическое понятие, а реальность, с которой ежедневно сталкиваются многие граждане.

Доходы, по его словам, зачастую «растворяются» в инфляции и обязательных расходах — ипотеке, образовании детей, помощи родителям. Любой непредвиденный фактор, будь то болезнь или потеря работы, может серьёзно подорвать финансовую стабильность семьи.

Пенсионные накопления и мошеннические схемы

Президент напомнил о своём решении разрешить использование пенсионных накоплений на приобретение жилья, оплату образования и лечения. Многие граждане воспользовались этой возможностью, однако, как отметил Токаев, нашлись и мошенники.

По его словам, под видом стоматологических услуг из пенсионного фонда было выведено более 200 миллиардов тенге. В настоящее время этими фактами занимаются правоохранительные органы. В результате данный механизм был закрыт, однако злоумышленники начали использовать новые схемы, включая оплату пластических операций.

Проблемы бизнеса и структурные перекосы экономики

Глава государства отметил, что бизнес создаёт рабочие места и добросовестно платит налоги, однако дорогие кредиты и ограниченный доступ к оборотным средствам мешают компаниям масштабироваться, выходить на новые рынки и внедрять современные технологии.

По мнению президента, структура экономики меняется слишком медленно. Несмотря на то что Казахстан оценивается международными финансовыми институтами как благополучная и даже богатая страна, внутри экономики сохраняются серьёзные диспропорции.

«Эту ситуацию мы видим и скрывать не собираемся. С “болезнью роста” мы обязательно справимся. План действий у нас есть», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

