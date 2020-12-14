Казахстан поставили на первое место в рейтинге расходов населения на еду

Казахстан оказался лидером среди европейских стран по доле расходов на еду в семейном бюджете населения, тогда как меньше всего на продукты питания тратят в Люксембурге. Таковы результаты исследования РИА Новости, передает Tengrinews.kz.

По данным экспертов, траты на приобретение продуктов питания составляют одну из основных статей расходов семейного бюджета в большей части европейских стран. При этом в зависимости от условий жизни в каждом конкретном государстве доля расходов на еду в общем объеме расходов значительно разнится.

«В странах с благополучной экономической ситуацией и высоким уровнем доходов населения расходы на питание относительно других затрат невелики и составляют зачастую не более 15 процентов от общих семейных расходов. Остальные средства жители таких стран тратят на развлечения, путешествия, образование, посещение кафе и ресторанов, товары для дома, технику и другие товары и услуги.

Другая ситуация наблюдается в менее благополучных с экономической точки зрения странах. Уровень благосостояния жителей таких государств не позволяет расходовать существенные суммы на второстепенные, по сравнению с продуктами, товары и услуги. Жители здесь вынуждены тратить на покупку еды значительную часть своих средств, вплоть до половины всех потребительских расходов семьи, добавляют эксперты», — поясняют авторы исследования.

Первое место в рейтинге занял Люксембург. Жители этой страны тратят на покупку продуктов питания только 8,4 процента своих расходов. Далее располагаются Нидерланды и Великобритания с 10,6 процента расходов. Также менее 12 процентов расходов направляют на еду жители Ирландии, Германии, Финляндии, Австрии и Норвегии. В целом, отмечают эксперты, верхнюю часть рейтинга составляют экономически развитые западноевропейские страны.

Самая существенная доля расходов на продукты питания в потребительских расходах — у жителей стран бывшего СССР и государств Восточной Европы. Последнее место занимает Казахстан, жители здесь тратят на еду самую большую долю семейного бюджета из всех стран, представленных в рейтинге, – 49,4 процента.

Более 40 процентов расходов приходится на продукты питания также у жителей Украины и Молдавии.

Россия находится в нижней части рейтинга, разделив с Черногорией 30-е и 31-е места.

Расходы на отели, рестораны и кафе

Доля затрат семейного бюджета на отели, рестораны и кафе также некоторым образом свидетельствует об уровне жизни в той или иной стране, поясняют эксперты: как правило, чем выше этот показатель, тем благополучнее условия жизни. Однако определенное влияние на расходы жителей стран на питание вне дома оказывают и исторические привычки населения.

Самая большая доля затрат на общественное питание и гостиницы в структуре расходов семей наблюдается в Греции – 11,1 процента. На втором месте – Швейцария с 11 процентами, немногим менее 10 процентов расходов приходится на эту статью у жителей Испании. Россия по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга с долей в 3,5 процента. Близкие значения имеют Сербия, Литва и Северная Македония.

Наименьший показатель в Европе по доле расходов на кафе и отели у жителей соседних Румынии и Молдавии: 2,1 процента и 2,6 процента, соответственно. Менее 3 процентов расходов семейного бюджета уходит на эти цели также у граждан Казахстана, Беларуси и Хорватии.

Расходы на досуг и культуру

Эксперты также проанализировали показатели доли расходов семейных бюджетов европейцев на досуг и культуру. Лидерами здесь являются экономически благополучные западноевропейские страны — Швеция (18,7 процента), Великобритания (13,1 процента ) и Австрия (11,5 процента ). Причем у первых двух государств доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду.

Самую низкую долю в 1,7 процента имеют жители Казахстана. Также менее 3 процентов своих расходов тратят на досуг и культуру семьи в Северной Македонии (1,8 процента), Украине (2 процента) и в Молдавии (2,8 процента). Россия по доле расходов на досуг и культуру находится в верхней части списка европейских государств со значением в 8,4 процента.

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