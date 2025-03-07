В Казахстане закрываются компании из Германии, передает LS.

На 1 января этого года общее число юридических лиц и филиалов из данной страны в Казахстане составило 739 организаций. Их количество сократилось на 1,2%, или девять компаний (одна крупная и восемь малых), по сравнению с той же датой прошлого года.

Деятельность предприятий с немецким финансированием в основном представлена в торговле – 245 (+2,9%).

В сфере научной и технической заметно снижение – на 15,5%, до 65 компаний, транспорта и складирования – на 1,5%, до 64.

В товарообороте между двумя странами в 2024 году заметен рост – на 6% ($3,9 млрд) в сравнении с 2023 годом.

Экспорт в Германию увеличился почти в два раза, до 1,6 млн тонн. А в деньгах – в 1,5 раза, до $1,1 млрд.

В 2,2 раза выросли поставки нефти, до 1,5 млн тонн. Также Германия активно закупала местный фосфор – 12,4 тыс. тонн (+25,3%).

А вот по экспорту ферросплавов заметно сокращение объема в 1,5 раза, до 47,2 тыс. тонн.

С импортом сложилась обратная картина: он снизился на 5%, до 279,7 тыс. тонн, а в денежном выражении – на 6,5%, до $2,8 млрд.

На казахстанский рынок стали завозить меньше легковых авто, грузовиков, тракторов, пожарных машин из Германии – 4,6 тыс. ед. (-1,5 раза). Помимо этого, снизились и поставки прицепов, полуприцепов – на 4,3%, до 7,7 тыс. ед.

При этом фармацевтической продукции завезли больше – 2,8 тыс. тонн (+21,2%).

Что касается инвестиций, то Германия влила в экономику Казахстана $421,6 млн за три квартала 2024 года. Это на 32,2% меньше, чем за январь-сентябрь 2023 года.

А казахстанские инвесторы вложили в европейскую страну $7,1 млн (+9,2%).

Между тем, если рассматривать данные миграции, то видно, что количество переехавших из Германии в Казахстан увеличилось на 26,2%, до 409 человек.

А казахстанцев, переселившихся в данную страну, стало меньше на 12,7% – 2 тыс. человек. Интересно, что сразу в 3,6 раза увеличилось количество людей, которые уезжали в Германию из Северо-Казахстанской области – 261 человек против 72 в 2023 году.

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