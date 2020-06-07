Казахстан принял «смелое» решение по нефти

В ходе встречи сторонами было принято решение продлить общее сокращение добычи нефти на уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля текущего года.

О том, что все страны ОПЕК+ решили продлить договоренность по сокращению добычи нефти до конца июля, также сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль Мазруи. Он назвал данное решение «смелым» и достойным похвалы от всех стран-участниц.

«Слава богу, достигнута всеобщая договоренность о продлении соглашения по сокращению добычи нефти до конца июля», — написал Мазруи в Twitter.

Глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что все российские нефтекомпании поддержали решение продлить сокращение на 9,7 миллиона баррелей в сутки еще на месяц, сообщает РИА Новости.

Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 1 декабря 2020 года в Вене.