Казахстан принял «смелое» решение по нефти

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Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи нефти на один месяц. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики, передает Tengrinews.kz.
6 июня состоялась встреча стран — участниц соглашения ОПЕК+ в которой принял участие министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Он отметил, что текущее соглашение позитивно повлияло на мировую нефтяную индустрию, позволив избежать затоваривания хранилищ, что в свою очередь привело к положительной динамике устойчивого роста мировых цен на нефть.
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