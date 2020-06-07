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Казахстан принял «смелое» решение по нефти

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Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи нефти на один месяц. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики, передает Tengrinews.kz.

6 июня состоялась встреча стран — участниц соглашения ОПЕК+ в которой принял участие министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Он отметил, что текущее соглашение позитивно повлияло на мировую нефтяную индустрию, позволив избежать затоваривания хранилищ, что в свою очередь привело к положительной динамике устойчивого роста мировых цен на нефть.

В ходе встречи сторонами было принято решение продлить общее сокращение добычи нефти на уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля текущего года.

О том, что все страны ОПЕК+ решили продлить договоренность по сокращению добычи нефти до конца июля, также сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль Мазруи. Он назвал данное решение «смелым» и достойным похвалы от всех стран-участниц.

«Слава богу, достигнута всеобщая договоренность о продлении соглашения по сокращению добычи нефти до конца июля», — написал Мазруи в Twitter.

Глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что все российские нефтекомпании поддержали решение продлить сокращение на 9,7 миллиона баррелей в сутки еще на месяц, сообщает РИА Новости.

Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 1 декабря 2020 года в Вене.

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