Казахстанцы смогут без ограничений путешествовать в страны ЕАЭС

Казахстан присоединится к приложению «Путешествую без Covid-19» до конца июля этого года, сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова на брифинге, передает informburo.kz.

«Сейчас ведётся работа, чтобы интегрировать Единый интеграционный портал, в котором содержится информация о наших гражданах, которые прошли вакцинацию, либо о результатах их ПЦР-тестов с этой системой. Как только это произойдёт, мы сможем пользоваться этим же мобильным приложением. Планируемый срок, насколько я знаю, это второй квартал 2021 года, то есть до конца этого полугодия должен решиться этот вопрос», – сообщила Жанель Кушукова.

Приложение призвано облегчить въезд в страны Евразийского экономического союза. С помощью платформы можно найти ближайшие лаборатории для сдачи анализа на коронавирус. Результат теста приходит в виде QR-кода, его также вносят в интегрированную информационную систему, что позволяет гражданам въезжать в страны, участвующие в проекте.

Сейчас в проекте участвуют Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

В феврале 2021 года МИД РК заявило, что казахстанцы не могут воспользоваться новым механизмом поездок в Россию через Армению и Беларусь, поскольку страна не представлена в мобильной программе «Путешествую без Covid-19».

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