Казахстан призовет 2 тысячи резервистов — глава Минобороны

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Новый вид воинской службы — служба в резерве, появится в Казахстане к 2025 году. На реализацию соответствующего законопроекта, который в первом чтении рассматривают в Мажилисе, потребуется 3,5 миллиарда тенге в год, , передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр обороны Руслан Жаксылыков сообщил, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы в резерве» был разработан в связи необходимостью дальнейшего совершенствования системы мобилизационной подготовки и мобилизации.
«Разработанные поправки в законодательные акты позволят укомплектовать воинские части подготовленными кадрами и создать готовые к боевым действиям резервные силы», — рассказал министр на пленарном заседании Мажилиса.
Когда планируется введение службы в резерве, какое количество военных резервистов будет принято, поинтересовался депутат Павел Казанцев.
«Мы планируем ее формировать в 2025 году. Для этого необходимо в первую очередь решить все социально-бытовые вопросы, законодательное обеспечение и материально-техническое обеспечение. Планируется на первоначальном этапе призвать порядка 2 тысяч резервистов«, — ответил Руслан Жаксылыков.
Глава Минобороны сообщил, чем вызвано введение службы в резерве в Казахстане. Как он отметил, в первую очередь закон направлен на совершенствование мобилизационной готовности и мобилизационной подготовки нашего государства.
«Как вы знаете, ни одно ведущее государство в мире с развитой экономикой не в состоянии содержать армию полного комплекта. Это очень дорого. Исходя из этого первоочередной задачей определятся служба в резерве. Закон о службе в резерве существует в США, в Великобритании, Франции, Италии, у наших соседей: в России, Беларуси, Украине. По сути мы сейчас догоняем эти государства», — сказал Жаксылыков.
Министр попросил депутатов Мажилиса поддержать законопроект в первом чтении.
Законопроект предусматривает нормы, регламентирующие:
- наделение лица, поступающего на воинскую службу в резерве, статусом военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве (далее-военный резервист);
- механизм отбора и приема на воинскую службу в резерве;
- права и обязанности военного резервиста;
- порядок прохождения воинской службы в резерве;
- социальное обеспечение и обеспечение всеми видами довольствия военных резервистов;
- увольнение со службы в резерве.