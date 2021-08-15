Казахстан призвали готовиться к «худшему сценарию» из-за прихода к власти талибов

Силы ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входят Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан) должны готовиться к возможным прорывам государтвенной границы и засылке исламских экстремистов на постсоветское пространство после захвата власти в Афганистане движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в Казахстане). Об этом заявил российский эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает Tengrinews.kz.

«Границы ОДКБ под угрозой потенциального экспорта исламского экстремизма из Афганистана. Мы должны рассматривать эту угрозу и готовиться к самым худшим сценариям, включая военно-политическое и военное реагирование на возможные попытки дестабилизировать постсоветское пространство», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, силам стран ОДКБ, Таджикистана и Узбекистана необходимо готовиться к реагированию на попытки прорыва госграницы и засылкам вооруженных отрядов исламских экстремистов.

Коротченко отметил, что соответствующие меры уже предпринимаются по линии Минобороны России и ОДКБ. На внешнюю помощь, полагает он, рассчитывать не придется. В итоге, реагировать на действия «Талибана» у границ СНГ будут военные России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, считает Коротченко.

«Такой сценарий, он не очень благоприятный, но вполне реален», — отметил специалист.

«США оставляют нам под боком серьезную проблему. Это бомба замедленного действия, это серьезный вызов для безопасности России и ее южных союзников по ОДКБ», — подчеркнул Коротченко.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» отметил, что захват талибами власти в Афганистане в столь короткие сроки стал оглушительным военно-политическим фиаско для США.

«Наступила новая реальность. Новая власть в Афганистане — это движение «Талибан», запрещенное в России, как террористическое. Американцы вместе со своими партнерами по коалиции не смогли изменить ситуацию в стране, построить дееспособные правительство, армию и силы безопасности. Поэтому как только Вашингтон принял решение о выводе своего воинского контингента из Афганистана, автоматически запустился процесс, который сегодня завершается на наших глазах. Это оглушительное военно-политическое фиаско США», — сказал Коротченко.

В воскресенье, 15 августа, террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

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