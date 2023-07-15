USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом

Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом

фото primeminister.kz

На очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина, приняты решения по важным для сдерживания инфляции, обеспечения внутреннего рынка и отечественного производства вопросам, сообщается на сайте правительства primeminister.kz.

В частности, решено продлить действующие с 31 января по 31 июля 2023 года ограничения на вывоз дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан еще на 6 месяцев.

Помимо этого, для обеспечения отечественных производителей электротехнического оборудования необходимым сырьем принято решение рассмотреть на площадке Евразийского экономического союза снижение ввозных таможенных пошлин на импортное сырье для производства электротехнической продукции. Это станет своевременной мерой поддержки отечественных производителей, будет способствовать увеличению объемов производства и загруженности мощностей.

Одобрены изменения в методологические подходы расчета вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные виды темных нефтепродуктов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Генпрокуратура выступила с заявлением об убийстве девочки в Туркестанской области
Следующая новость

Почти 250 нарушений ПДД выявила полиция Костаная за месяц скрытого патрулирования