Казахстан прошел критический период — Минздрав

Казахстан пережил критический период распространения коронавирусной инфекции, сказал официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов, передает Tengrinews.kz.
«Рост распространения коронавирусной инфекции в Казахстане остановлен. Ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, Минздрава, санэпидслужбы.С полной уверенностью можно сказать, что критический период страна миновала. Успокаиваться еще рано. Следующим важнейшим этапом борьбы является дальнейшее снижение показателей заболеваемости и смертности не только от этого вируса, но и других факторов. Призываем строго соблюдать сантребования независимо от карантина», — сказал Багдат Коджахметов.
COVID-2019 в Казахстане
99442 - зарегистрированно
72523 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
3082 - в Костанайской области