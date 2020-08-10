Казахстан прошел критический период — Минздрав

Казахстан пережил критический период распространения коронавирусной инфекции, сказал официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов, передает Tengrinews.kz.

«Рост распространения коронавирусной инфекции в Казахстане остановлен. Ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, Минздрава, санэпидслужбы.С полной уверенностью можно сказать, что критический период страна миновала. Успокаиваться еще рано. Следующим важнейшим этапом борьбы является дальнейшее снижение показателей заболеваемости и смертности не только от этого вируса, но и других факторов. Призываем строго соблюдать сантребования независимо от карантина», — сказал Багдат Коджахметов.