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Казахстан прошел критический период — Минздрав

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Казахстан пережил критический период распространения коронавирусной инфекции, сказал официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов, передает Tengrinews.kz.

«Рост распространения коронавирусной инфекции в Казахстане остановлен. Ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, Минздрава, санэпидслужбы.С полной уверенностью можно сказать, что критический период страна миновала. Успокаиваться еще рано. Следующим важнейшим этапом борьбы является дальнейшее снижение показателей заболеваемости и смертности не только от этого вируса, но и других факторов. Призываем строго соблюдать сантребования независимо от карантина», — сказал Багдат Коджахметов.

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1058 - летальных случаев

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