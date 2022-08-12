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Казахстан рассматривает вопрос вакцинации детей от коронавируса с 7 лет

rbc.ru

Казахстан изучает вопрос снижения возраста вакцинации детей от коронавируса до 7 лет, сообщила главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения РК Динагуль Баешева, передает zakon.kz.

«Наш консультативный комитет рассматривает вопрос снижения возраста вакцинации детей. Но вы знаете, что наши клинические протоколы и другие нововведения всегда опираются на доказательную базу, международные рекомендации. Как только появятся первые рекомендации, этот вопрос будет нами незамедлительно рассмотрен. На сегодня мы все эти документы изучаем», — сказала главный внештатный детский инфекционист Минздрава РК Динагуль Баешева на брифинге в СЦК.

Отметим, на сегодняшний день в Казахстане детей начинают прививать от коронавируса с 12 лет вакциной Pfizer.

Также Pfizer вакцинируют беременных и кормящих женщин.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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