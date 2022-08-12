Казахстан рассматривает вопрос вакцинации детей от коронавируса с 7 лет

rbc.ru
Казахстан изучает вопрос снижения возраста вакцинации детей от коронавируса до 7 лет, сообщила главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения РК Динагуль Баешева, передает zakon.kz.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Наш консультативный комитет рассматривает вопрос снижения возраста вакцинации детей. Но вы знаете, что наши клинические протоколы и другие нововведения всегда опираются на доказательную базу, международные рекомендации. Как только появятся первые рекомендации, этот вопрос будет нами незамедлительно рассмотрен. На сегодня мы все эти документы изучаем», — сказала главный внештатный детский инфекционист Минздрава РК Динагуль Баешева на брифинге в СЦК.
Отметим, на сегодняшний день в Казахстане детей начинают прививать от коронавируса с 12 лет вакциной Pfizer.
Также Pfizer вакцинируют беременных и кормящих женщин.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: