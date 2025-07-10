Возможность свободно путешествовать — одно из важных прав каждого человека. Однако в Казахстане существуют законные основания, по которым выезд из страны может быть временно ограничен. Комитет национальной безопасности и комитет принудительного исполнения министерства юстиции РК дали inbusiness.kz комментарии, которые помогут прояснить этот вопрос.

По данным минюста РК, лишь за первые шесть месяцев 2025 года судебные исполнители выставили 235 463 ограничения на выезд из страны. Для сравнения, за весь 2024 год эта цифра составила 293 667 ограничений.

При этом госорганы не ведут статистику по количеству случаев, когда граждане фактически не смогли выехать за границу из-за такого ограничения, а также по случаям не пропуска из-за возможных технических ошибок в системе.

По вопросам технических сбоев в системе исполнительного производства казахстанцам рекомендуется обращаться напрямую в Республиканскую палату частных судебных исполнителей. Однако что делать, если запрет на выезд за границу был снят с опозданием или ошибочно оказался в базе? По мнению турагентов, подобные случаи встречаются нередко. Хотя проверка ограничений не входит в их прямые обязанности, многие из них самостоятельно проводят такие проверки перед бронированием, чтобы избежать проблем у клиентов.

Как рассказала турагент Мадина Сакалова, в ее практике недавно был такой случай, когда чуть не сорвался тур:

«Отправляла на отдых семью – мужчина с двумя детьми и его пожилая мама. Проверила только мужчину. Про бабушку подумала, ну что там у нее может быть, торопилась забронировать последние места на рейс. Забронировала, тур подтвердили, документы выписали. Через два дня звонят в панике, что бабушку не пропускают на паспортном контроле. Долгов нет лет десять. Запрет старый, не снят. По базе нашла номер того, кто наложил, и передала туристам. Повезло, что номер был активный – запрет сняли, и бабушка благополучно улетела. Но мы изрядно получили стресса».

В другом случае житель Актау Руслан Ержанов рассказал, что получил запрет на выезд из-за полугодовой задолженности по взносам в систему ОСМС. По его словам, такая, казалось бы, мелочь может обернуться серьёзными последствиями в самый неподходящий момент.

Он добавил, что подобные случаи — вовсе не исключение: у многих казахстанцев числятся сразу несколько кредитов — иногда до пяти-восьми на одного человека, а также неоплаченные алименты и иные долговые обязательства. Всё это может стать основанием для запрета на выезд за границу, о котором люди часто узнают только на паспортном контроле, уже находясь в аэропорту.

Сегодня в социальных сетях можно найти множество объявлений, в которых неизвестные лица предлагают за плату «снять» запрет на выезд за границу. Судя по комментариям, такие предложения пользуются спросом. Для тех, кто погряз в долгах, выезд за рубеж — порой единственный шанс заработать и погасить финансовые обязательства. Поэтому возможность обойти ограничения воспринимается ими как способ быстрее выйти из долговой ямы.

К слову, основным документом, регулирующим порядок ограничения выезда, является статья 33 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Согласно этому закону, судебный исполнитель обязан вынести постановление о временном ограничении на выезд из страны в двух основных случаях:

Если гражданин не исполняет требования исполнительного документа о взыскании периодических платежей более трех месяцев. Это могут быть алименты, регулярные выплаты по кредитам или другие обязательства.

Если сумма долга по исполнительному документу равна или превышает 40-кратный месячный расчетный показатель (МРП), установленный на текущий финансовый год. Напоминаем, размер МРП ежегодно утверждается законом о республиканском бюджете.

Важно учитывать, что запрет на выезд не вводится сразу. Вначале должник официально уведомляется о планируемом ограничении, после чего у него есть пять рабочих дней на добровольное урегулирование вопроса. Только после этого судебный исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении, которое обязательно должно быть утверждено судом в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства.

Кроме долгов, связанных с исполнительным производством, запрет на выезд за границу может быть установлен и в рамках уголовного процесса. Такое ограничение применяется, если гражданин проходит по делу в качестве подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, а также в случае, если его присутствие необходимо для следственных действий. Решение о запрете выносится уполномоченными органами и может действовать до завершения расследования или судебного разбирательства.

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