«Казахстан с самого начала сработал на опережение»- костанаец о ЧП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта провёл заседание госкомиссии и дал ряд новых поручений в связи с ЧП в Казахстане.

Среди них: кредитные каникулы для населения; бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным семьям; премии врачам и полицейским; выплаты тем, кто лишился доходов из-за ЧП; нахождение на карантине всех, кто прибывает в Казахстан.

Директор Института фундаментальных исследований Костанайского государственного университета им.А.Байтурсынова, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор Алимжан Бекмагамбетов высказал своё мнение о ситуации в Казахстане в связи с распространением коронавируса и ЧП.

«В текущей непростой ситуации вызывает искреннее уважение оперативность принимаемых со стороны государства по усилению карантинных мер для достижения наибольшего эффекта в рамках противодействия пандемии. Мне как патриоту приятно, что наша страна с самого начала сработала на опережение, когда Указом Президента был введен режим чрезвычайного положения, а буквально сегодня Глава государства выступил с очень важным месседжем к народу на заседании чрезвычайной комиссии»,- говорит Алимжан Бекмагамбетов.

Алимжан считает, что с самых первых дней ведется напряженная комплексная работа государственными органами, неправительственными организациями, учреждения перешли на дистанционный формат, органы по обеспечению законности и правопорядка переведены на усиленный режим несения службы. Отдельных слов благодарности заслуживают люди в белых халатах, медицинские работники, которые с честью выполняют свою миссию, оставаясь верны клятве Гиппократа.

«Однако, немаловажно, чтобы и граждане проявили высокую гражданскую сознательность, дисциплинированность и бережное отношение к здоровью собственному, близких, родных, да и в целом, окружающих людей, не поддаваясь при этом панике и провокациям.К сожалению, здесь мы получили первые нехорошие прецеденты нарушения введенных карантинных мер, легкомысленного отношения к сложившейся ситуации, что как мы знаем из печального опыта Италии, чревато негативными социальными последствиями.Во имя всеобщего блага, считаю, правильным ужесточения ряда профилактических мер в сфере дальнейшего нераспространения вирусной инфекции, включая ограничение права на передвижение граждан в рамках страны, посещения мест массового скопления. Считаю правильным, что уделяется повышенное внимание вопросам обеспечения общественного порядка за счет усиления патрулирования, что также актуально в свете высказанного прогноза об усилении деятельности криминальных элементов», — сказал Алимжан Бекмагамбетов.

Алимжан Бекмагамбетов отмечает, что Главой государства своевременно было дано поручение «срочно разработать алгоритм по обеспечению законности и борьбы с преступностью в условиях чрезвычайного положения». Вместе с тем, эффективность социально-правового контроля над преступностью в немалой степени будет зависеть от минимизации уровня правового нигилизма и обеспечения экологичности в социальных сетях и в целом Интернет- пространстве.

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