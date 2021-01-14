Казахстан снова попал в «желтую» зону

Вице-министр, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов сообщил, что Казахстан снова вернулся в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Казахстан перешел из «зеленой» зоны в «желтую». Из «желтой» зоны в «красную» перешли две области — Костанайская и Акмолинская. В данный момент в «желтой» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская области. В январе Западно-Казахстанская область перешла из «зеленой» зоны и в «желтую». Остальные области в «зеленой» зоне», — сказал Киясов на онлайн-брифинге СЦК.

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