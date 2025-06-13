В ЕАЭС уровень безработицы снижается, но не в Казахстане, передает LS.

На конец марта 2025 года в службах занятости населения стран Союза было зарегистрировано 684,4 тыс. безработных. Это на 14,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ЕЭК.

Рост числа нетрудоустроенных зафиксирован только в Казахстане – с 294,3 тыс. до 323,7 тыс. человек (+10%).

В остальных странах ЕАЭС, напротив, наблюдается снижение: в России – на 30,5% (272,8 тыс.), в Кыргызстане – на 23% (47,5 тыс.), в Армении – на 18,8% (37,1 тыс.) и в Беларуси – на 15,3% (3,3 тыс.).

Если рассматривать данные за 2024 год по оценке Международной организации труда (МОТ), то на фоне снижения безработицы в большинстве стран Союза Казахстан также стал исключением.

Несмотря на рост численности рабочей силы до 9,6 млн человек, уровень нетрудоустроенности в стране составил 4,6%, что выше, чем в России (2,3%) и Беларуси (3%), но значительно ниже, чем в Армении (12,9%).

В абсолютных цифрах без работы в 2024 году оставались 448,2 тыс. казахстанцев. В то время как в России таких насчитывалось 1,7 млн, в Беларуси – 148,1 тыс., а в Армении – 171,7 тыс. человек.

Что касается открытых вакансий, то на конец 2024 года в Казахстане наниматели предлагали 53,4 тыс. рабочих мест. Наибольший спрос наблюдался в сферах промышленности (14,9 тыс. вакансий), госуправления и обороны (9,7 тыс.), транспорта и складирования (6,4 тыс.), здравоохранения (4,5 тыс.) и торговли (3,4 тыс.).

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