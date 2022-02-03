Казахстан стартует на Зимней Олимпиаде в Пекине

3 февраля сборная Казахстана начинает свои выступления на XXIV Зимних Олимпийских играх. Честь стать первыми выпала сборной по фристайлу-могулу, передает Zakon.kz.

Старт нашей команды на Играх-2022 состоится вечером, в 16:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть их можно будет на телеканале Qazaqstan.

В квалификационном раунде выступят сразу шесть наших спортсменов.

В женскую команду вошли бронзовая призерка Олимпиады-2018, многократная призерка чемпионатов мира Юлия Галышева, бронзовая призерка чемпионата мира Анастасия Городко, Аяулым Амренова и Олеся Граур.

В мужской части соревнований выступят призер кубков мира Дмитрий Рейхерд и бронзовый призер чемпионата мира Павел Колмаков.

Чтобы напрямую попасть в финальный раунд, нашим спортсменам нужно войти в Топ-10 по итогам квалификационного выступления. Остальным придется разыграть оставшиеся 10 мест в финальном раунде во втором квалификационном этапе, который пройдет уже 5 февраля у мужчин и 6 февраля у женщин.

Финальный раунд и розыгрыш медалей намечен на 5 февраля среди мужчин и 6 февраля среди женщин. Финальные раунды начнутся в 16:00 по времени Нур-Султана, трансляция на телеканале Qazsport.