Казахстан теряет кадры

За три квартала из Казахстана уехало 11,4 тыс. специалистов с опытом работы более 15 лет, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Ranking.kz, с учетом закрытых из-за пандемии границ, это на 33,8% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

При этом доля специалистов от всех покинувших Казахстан составила 54,3%, против 50,6% годом ранее.

Больше всего специалистов выехало из Карагандинской области: более 1,7 тыс. человек. В антилидерах также Восточно-Казахстанская (1,6 тыс. уехавших специалистов), Костанайская (1,4 тыс. человек) и Павлодарская (1,4 тыс. человек) области.

Наименьшее количество выбывших наблюдается в Кызылординской и Туркестанской областях: всего 23 и 29 человек соответственно.

Как отмечают эксперты, более половины выбывших из специалистов имели техническую (3,3 тыс. человек), экономическую (1,7 тыс. человек) или педагогическую (1 тыс. человек) специальности.

Также из страны выбыли 561 медик, 387 юристов, 280 архитекторов и строителей, 155 специалистов в сфере сельского хозяйства. На остальные специальности приходится чуть менее 4 тыс. выбывших.

При этом прибыло в страну за январь–сентябрь 2020 года лишь менее 3,5 тыс. специалистов. То есть новоприбывшие не перекрыли даже трети выбывших кадров.

Численность прибывших экономистов составляет лишь 18,1% от числа выбывших из страны: 311 против 1714 человек. Соотношение прибывших и выбывших среди специалистов технических специальностей составило 19,3% (643 против 3331), среди юристов — 21,2% (82 против 387), среди медиков — треть (187 против 561).

Чуть лучше восполнили кадровые потери прибывшие специалисты в сфере сельского хозяйства: 43,9% (68 против 155 человек).

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