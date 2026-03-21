Казахстан усиливает позиции: Президент отметил ключевые экономические достижения

Президент Казахстана заявил о значительных социально-экономических успехах страны, подчеркнув устойчивое развитие даже в условиях глобальных вызовов.
По его словам, экономика продолжает демонстрировать уверенный рост. В 2025 году ВВП увеличился на 6,5%, а общий объем экономики достиг 306 млрд долларов. При этом показатель ВВП на душу населения впервые превысил 15 тысяч долларов, что стало рекордом среди стран СНГ.
Рост экономики и инвестиций
Глава государства отметил, что золотовалютные резервы Казахстана достигли 74 млрд долларов — это максимальный уровень за всю историю независимости страны.
Кроме того, Казахстан остается лидером региона по привлечению инвестиций: на его долю приходится 69% всех чистых иностранных вложений в Центральной Азии.
Роль бизнеса и качество жизни
Значительную роль в экономике играет малый и средний бизнес — его вклад достиг 40%. Также зафиксирован рост показателей качества жизни: средняя продолжительность жизни казахстанцев увеличилась до 75,9 года.
Позиции на мировой арене
По словам Президента, уже в этом году Казахстан войдет в число 50 крупнейших экономик мира. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, страна также может попасть в топ-25 государств, вносящих наибольший вклад в развитие глобальной экономики.
Движение вперед
Президент подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря сплоченности и трудолюбию граждан. При этом он отметил необходимость продолжать развитие и не останавливаться на достигнутом.
В Казахстане появится новая государственная награда
Цены растут: в каких городах мясо стало самым дорогим
