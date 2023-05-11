Казахстан успешно борется с параллельным импортом. Из-за этого в РФ подорожает бытовая техника

В России прогнозируют подорожание иностранных товаров, в частности, бытовой техники, из-за усиления контроля за параллельным импортом со стороны Казахстана. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Из-за усложнения логистики стоимость импортных товаров в РФ может увеличиться на 10-12%», – цитирует издание гендиректора логистической компании «Оптималог» Георгия Властопуло.

1 апреля в Казахстане стало обязательным оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами ЕАЭС. Меру приняли для сокращения теневого товарооборота и снижения налоговых потерь, передает informburo.kz

Как отмечает издание, из-за санкций против РФ многие мировые производители перестали поставлять продукцию в страну. До апреля дистрибьюторы везли товары в Россию, заявляя конечной точкой импорта Казахстан, теперь же им всё чаще приходится импортировать товары из Китая, Кыргызстана и ОАЭ, что удлиняет маршруты перевозок.

В России популярна бытовая техника мировых брендов, которую производят на заводах в Узбекистане. Параллельный импорт в Россию через Казахстан в значительной степени распространялся на эти товары

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