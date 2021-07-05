Казахстан установил новый рекорд по приросту заболевших коронавирусом

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 4 июля) зарегистрирован 3031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Это самый высокий показатель за сутки с начала пандемии. Максимум зафиксирован на фоне распространения в республике более заразного дельта-штамма коронавируса.

Всего в стране подтверждено 436 962 случая, из них:

в городе Нур-Султане — 799,

в городе Алматы — 396,

в городе Шымкенте — 161,

в Акмолинской области — 130,

в Актюбинской области – 69,

в Алматинской области — 92,

в Атырауской области — 149,

в ВКО — 66,

в Жамбылской области — 57,

в ЗКО — 186,

в Карагандинской области — 499,

в Костанайской области — 54,

в Кызылординской области — 33,

в Мангистауской области — 196,

в Павлодарской области — 87,

в СКО — 12,

в Туркестанской области — 45.

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