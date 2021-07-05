Казахстан установил новый рекорд по приросту заболевших коронавирусом

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В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 4 июля) зарегистрирован 3031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Это самый высокий показатель за сутки с начала пандемии. Максимум зафиксирован на фоне распространения в республике более заразного дельта-штамма коронавируса.
Всего в стране подтверждено 436 962 случая, из них:
- в городе Нур-Султане — 799,
- в городе Алматы — 396,
- в городе Шымкенте — 161,
- в Акмолинской области — 130,
- в Актюбинской области – 69,
- в Алматинской области — 92,
- в Атырауской области — 149,
- в ВКО — 66,
- в Жамбылской области — 57,
- в ЗКО — 186,
- в Карагандинской области — 499,
- в Костанайской области — 54,
- в Кызылординской области — 33,
- в Мангистауской области — 196,
- в Павлодарской области — 87,
- в СКО — 12,
- в Туркестанской области — 45.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области