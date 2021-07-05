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Казахстан установил новый рекорд по приросту заболевших коронавирусом

russian.rt.com

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В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 4 июля) зарегистрирован 3031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Это самый высокий показатель за сутки с начала пандемии. Максимум зафиксирован на фоне распространения в республике более заразного дельта-штамма коронавируса.

Всего в стране подтверждено 436 962 случая, из них:

  • в городе Нур-Султане — 799,
  • в городе Алматы — 396,
  • в городе Шымкенте — 161,
  • в Акмолинской области — 130,
  • в Актюбинской области – 69,
  • в Алматинской области — 92,
  • в Атырауской области — 149,
  • в ВКО — 66,
  • в Жамбылской области — 57,
  • в ЗКО — 186,
  • в Карагандинской области — 499,
  • в Костанайской области — 54,
  • в Кызылординской области — 33,
  • в Мангистауской области — 196,
  • в Павлодарской области — 87,
  • в СКО — 12,
  • в Туркестанской области — 45.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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