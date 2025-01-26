По состоянию на 1 января 2025 года в Казахстане проживает 85 203 ветерана, из них 120 ветеранов Великой Отечественной войны, 16 983 ветерана, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, 26 506 ветеранов боевых действий на территории других государств, 41 594 труженика тыла в годы ВОВ. В 2024 году указанным категориям ветеранов было выплачено специальное государственное пособие на сумму 16,7 млрд тенге. В 2025 году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения.

Ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:

ветераны ВОВ – 16 МРП (в 2025 году – 62 912 тенге); ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:

лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 7,55 МРП (в 2025 году – 27 875 тенге);

лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);

ветераны боевых действий на территории других государств, из них:

участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);

военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 4,8 МРП (в 2025 году – 18 874 тенге);

4. труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (в 2025 году – 8 376 тенге)

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