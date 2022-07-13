Казахстан в списке транзитных для подсанкционных товаров стран: Что это значит?

Казахстан оказался в американском списке стран, через которые в Россию и Беларусь могут поставлять подсанкционные товары. Эксперт ИМЭП Ерсултан Жансейтов оценил риски введения антиказахстанских санкций, передает Tengrinews.kz.

28 июня Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Бюро промышленности и безопасности США опубликовали список стран, через которые, по мнению минфина США, в Россию и Беларусь могут попадать подсанкционные товары. В список вошли Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Армения, Бразилия, Китай, Индия, Израиль, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Турция и ОАЭ.

По мнению властей США, перечисленные страны могут функционировать как перевалочные пункты для отправки в РФ и РБ техники, которая может использоваться в военных целях: запасные части для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромышленное оборудование.

«Учитывая тесные экономические и транспортно-логистические связи Казахстана с Россией и Беларусью, а также членство РК в ЕАЭС, попадание нашей страны в данный список выглядит вполне предсказуемым. Факт нахождения страны в данном списке еще не говорит о ее причастности к реэкспорту и не подразумевает немедленное накладывание на нее вторичных санкций, однако страны из списка подлежат более тщательной проверке финансовых операций, связанных с экспортом», — считает эксперт ИМЭП.

Объем экономики включенных в список стран составляет порядка четверти от мирового ВВП, а география покрывает весь земной шар.

«В список попали даже такие дружественные в отношении США государства, как Индия, Израиль, а также не признанный международно Тайвань. В этой связи попадание Казахстана в данный список вовсе не означает накладывание антиказахстанских санкций. Данный шаг сигнализирует о расширяющейся кампании США по давлению на российскую экономику из-за конфликта в Украине.

Реальное введение санкций возможно в случае наличия у США прямых доказательств, что правительства стран из упомянутого списка активно способствуют преодолению возводимых Западом барьеров на пути получения Россией санкционных высокотехнологичных товаров», — резюмировал эксперт ИМЭП Ерсултан Жансейтов.

Отмечается, что минфин США требует у банков помечать красными флажками транзакции, вызывающие подозрение в соответствии с рядом критериев:

перевозчик использует маршрут, на котором можно перегрузить санкционные товары для их отправки в РФ и РБ;

потребитель покупает самолеты или корабли без явной экономической необходимости;

клиент не имеет присутствия в Интернете или оно минимальное;

товар заказывается в локацию, необходимость этого товара в которой вызывает сомнения;

компании, имеющие специальный сертификат ФСБ РФ, позволяющий им работать в режиме государственной секретности.

Полный список содержится в рекомендациях двух подразделений минфина — Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности (BIS). Они призывают финансовые учреждения «проявлять бдительность в отношении попыток физических или юридических лиц уклониться от экспортного контроля», установленного из-за вторжения РФ в Украину.

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