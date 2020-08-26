Казахстан возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

С 17 августа Казахстан поэтапно возобновил международные полеты в 4 страны по 6 маршрутам с частотой 23 рейса в неделю. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации РК.

По данным ведомства, возобновлены полеты по следующим маршрутам:

— ОАЭ (11 рейсов) с 17 августа по маршрутам Алматы – Дубай (6 рейсов) и Нур-Султан – Дубай (5 рейсов);

— Германия (5 рейсов) с 18 августа Нур-Султан – Франкфурт (5 рейсов);

— Беларусь (4 рейса) с 19 августа по маршрутам Алматы – Минск (2 рейса) и Нур-Султан – Минск (2 рейса);

— Украина (3 рейса) с 19 августа Алматы – Киев (3 рейса).

Рейсы в Египет планируется возобновить с 12 сентября текущего года по маршруту Алматы – Шарм-эль-Шейх.

С 27 августа 2020 года снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией.

Полеты выполняются в условиях повышенных мер санитарной безопасности в соответствии с постановлением Главного санитарного врача на транспорте.

Во всех аэропортах страны усилены мероприятия по проведению дезинфицирующих работ, установлены санитайзеры для обработки рук, соблюдаются карантинные меры (обязательное ношение масок и перчаток). При входе в здание проводится бесконтактная термометрия пассажиров и сотрудников аэропорта.

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