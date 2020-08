Казахстан возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Close up hand holding an airplane model background the airport

С 17 августа Казахстан поэтапно возобновил международные полеты в 4 страны по 6 маршрутам с частотой 23 рейса в неделю. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации РК. По данным ведомства, возобновлены полеты по следующим маршрутам: — ОАЭ (11 рейсов) с 17 августа по маршрутам Алматы – Дубай (6 рейсов) и Нур-Султан – Дубай (5 рейсов); — Германия (5 рейсов) с 18 августа Нур-Султан – Франкфурт (5 рейсов); — Беларусь (4 рейса) с 19 августа по маршрутам Алматы – Минск (2 рейса) и Нур-Султан – Минск (2 рейса); — Украина (3 рейса) с 19 августа Алматы – Киев (3 рейса). Рейсы в Египет планируется возобновить с 12 сентября текущего года по маршруту Алматы – Шарм-эль-Шейх. С 27 августа 2020 года снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией. Полеты выполняются в условиях повышенных мер санитарной безопасности в соответствии с постановлением Главного санитарного врача на транспорте. Во всех аэропортах страны усилены мероприятия по проведению дезинфицирующих работ, установлены санитайзеры для обработки рук, соблюдаются карантинные меры (обязательное ношение масок и перчаток). При входе в здание проводится бесконтактная термометрия пассажиров и сотрудников аэропорта.