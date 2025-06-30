В Казахстане снизился объем потребительского кредитования в инвалюте, передает LS.

По данным Нацбанка, на 1 июня 2025 года казахстанцы заняли у банков на личные цели почти 15 трлн тенге. Если сравнивать данный показатель с началом года, то он вырос на 1,2 трлн тенге, или 8,7%.

Ссуды в основном оформлены в нацвалюте – 14,9 трлн тенге (+8% в сравнении с 1 января текущего года). При этом объем кредитования в иностранной валюте снизился на 14,3%: с 1,4 до 1,2 млрд тенге.

В региональном разрезе по-прежнему лидирует Алматы – 4,6 трлн тенге (+7%). Далее следуют Астана – 1,6 трлн тенге (+14,3%), Шымкент – 1,2 трлн тенге (+9,1%), Карагандинская – 847,1 млрд тенге (+7,4%) и Актюбинская области – 620,8 млрд тенге (+6,9%).

А вот меньше всего потребительских займов брали в Алматинской области – 192,9 млрд тенге (+17,1%) и в области Ұлытау – 135,8 млрд тенге (+4,7%).

Ранее LS писал, что банкам и МФО могут запретить онлайн-выдачу займов казахстанцам, если они получают их в первый раз. В АРРФР рассматривается вопрос введения требования для кредиторов заключать договор займа с физлицом только при его личном присутствии в отделении банка или МФО.

Также сообщалось, что, согласно статистике, казахстанцы тратят все больше на кредиты и долги.

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