Прогноз погоды по Казахстану на 1-3 июля представили синоптики Казгидромета.

Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, 01 июля на западе, востоке, 03 июля на северо-западе РК – сильные дожди с выпадением града. Лишь в центре, на юге и юго-востоке республики ожидается преимущественно погода без осадков. Также ожидается усиление ветра на западе, юге страны с пыльными бурями.

Столбики термометров в дневное время достигнут отметки сильной жары на юго-востоке 35-39 градусов, 02-03 июля в центре 35-38 градусов, на юге 40-44 градусов, 3 июля на севере страны 30-35 градусов.

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