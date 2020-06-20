Казахстан возобновляет международные рейсы

С 20 июня Казахстан возобновляет рейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и другие страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

17 июня Комитет сообщал, что, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, с 20 июня 2020 года поэтапно будет возобновлено международное авиасообщение из Казахстана в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.

Было сформировано предварительное расписание международных рейсов, которые будут выполняться согласно официально опубликованному расписанию на сайтах авиакомпаний. При этом отмечалось, расписание рейсов может корректироваться авиакомпаниями.

Согласно фактическому расписанию на сайте международного аэропорта Алматы, сегодня казахстанцы уже смогут вылететь в Анталью (Турция) и Дубай (ОАЭ), а завтра из Алматы также можно будет вылететь в Стамбул и Анталью. Согласно онлайн-табло аэропорта Нурсултан Назарбаев, сегодня также есть рейсы из Дели и Стамбула.

Продажа авиабилетов началась заранее. Отмечалось, что в связи с ограничительными мерами со стороны КНР расписание казахстанских и иностранных авиаперевозчиков находится на стадии рассмотрения.

«Рейсы будут осуществляться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и иностранными государствами. Вместе с тем отмечаем, что главным санитарным врачом РК на транспорте будет отслеживаться ситуация в этих странах и при ухудшении эпидемиологической обстановки будут приниматься соответствующие меры», — подчеркивали в Комитете.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.