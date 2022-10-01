Казахстан временно закроет пункты пропуска на границе с Китаем

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать с 1 по 3 октября.
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Об этом оповестили в Комитете государственных доходов, передает Tengrinews.kz.
«Комитет государственных доходов информирует, что в связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Tags: Алау Казахстан Костанайская область РТН
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