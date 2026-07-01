Казахстан вступает в новый этап модернизации под руководством Касым-Жомарта Токаева — Олжас Бектенов

В Казахстане вступила в силу новая Конституция. На заседании Правительства Премьер-министр заявил, что Основной закон определяет траекторию развития страны на десятилетия вперед и закладывает основу для масштабных реформ.
По словам Олжаса Бектенова, принятие новой Конституции стало свидетельством широкой поддержки гражданами курса модернизации страны, проводимого под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева.
Глава Правительства подчеркнул, что документ создает прочную институциональную основу для прогрессивного развития государства. Он отметил, что реформы направлены не только на рост экономических показателей, но и на формирование новой модели развития, при которой Казахстан станет активным участником глобальных изменений.
Бектенов также заявил, что в стране уже началась глубокая перезагрузка государственных и общественных институтов.
По его словам, проводимые преобразования должны обеспечить сохранение общественной стабильности, повышение благосостояния граждан, укрепление принципа «Закон и Порядок», а также способствовать формированию прогрессивного и высокоинтеллектуального поколения казахстанцев.
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