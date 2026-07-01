USD 480.72 EUR 548.07 RUB 6.14

Казахстан вступает в новый этап модернизации под руководством Касым-Жомарта Токаева — Олжас Бектенов

— Сегодня, 09:14
Изображение для новости: Казахстан вступает в новый этап модернизации под руководством Касым-Жомарта Токаева — Олжас Бектенов

Фотография Натальи Луговской/alau.kz


В Казахстане вступила в силу новая Конституция. На заседании Правительства Премьер-министр заявил, что Основной закон определяет траекторию развития страны на десятилетия вперед и закладывает основу для масштабных реформ.

По словам Олжаса Бектенова, принятие новой Конституции стало свидетельством широкой поддержки гражданами курса модернизации страны, проводимого под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Глава Правительства подчеркнул, что документ создает прочную институциональную основу для прогрессивного развития государства. Он отметил, что реформы направлены не только на рост экономических показателей, но и на формирование новой модели развития, при которой Казахстан станет активным участником глобальных изменений.

Бектенов также заявил, что в стране уже началась глубокая перезагрузка государственных и общественных институтов.

По его словам, проводимые преобразования должны обеспечить сохранение общественной стабильности, повышение благосостояния граждан, укрепление принципа «Закон и Порядок», а также способствовать формированию прогрессивного и высокоинтеллектуального поколения казахстанцев.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.