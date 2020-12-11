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Казахстан ввел запрет на ввоз дизельного топлива

knews.kg

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Министр энергетики РК подписал приказ от 8 декабря 2020 года «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан», передает zakon.kz.

В частности, документ вводит запрет сроком до 1 апреля 2021 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом дизельного топлива, за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива, а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК.

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