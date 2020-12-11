Казахстан ввел запрет на ввоз дизельного топлива

knews.kg
Министр энергетики РК подписал приказ от 8 декабря 2020 года «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан», передает zakon.kz.
В частности, документ вводит запрет сроком до 1 апреля 2021 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом дизельного топлива, за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива, а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области