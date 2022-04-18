Казахстан вводит ограничение на экспорт зерна и муки

Министерство сельского хозяйства РК вводит ограничение на экспорт зерна и муки. Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 апреля «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» вводится квотирование на экспорт этих товаров. Приказ проходит государственную регистрацию в Министерстве юстиции РК, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

После введения в действие вышеуказанного приказа до 15 июня экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот:

— на пшеницу и меслин — 1 млн. тонн;

— на муку пшеничную или пшенично-ржаную — 300 тыс. тонн.

При этом согласно пункту 5 Правил распределения количественных ограничений (квот), утвержденных вышеуказанным приказом, к распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном порядке реализовавшие АО «НК «Продкорпорация» 10% от заявленного к вывозу объема по фиксированной цене (фиксированная цена и качественные показатели пшеницы, список и адреса хлебоприемных предприятий, на которые будет поставляться пшеница мягкая будет опубликован на официальном интернет-ресурсе Министерства после введения в действие вышеуказанного приказа).

«Вместе с тем, сообщаем, что товары, помещённые и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории РК. На товары, по которым таможенная декларация или иные таможенные документы не были зарегистрированы до дня введения в действие приказа, оформление фитосанитарного сертификата осуществляется согласно порядку распределения количественных ограничений, утвержденному вышеуказанным приказом», — говорится в сообщении минсельхоза.

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