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Казахстан вводит ограничение на экспорт зерна и муки

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В Казахстане вводят ограничения на экспорт зерна и муки с 15 апреля. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает zakon.kz.

Первый вице-министр отметил, что ежегодно Казахстан производит порядка 3 млн тонн муки, но половина этого объема отправляется на экспорт.

В целях исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и загрузки мукомольных предприятий межведомственной комиссией от 1 апреля 2022 года было принято решение о введении квотирования на экспорт пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу – 1 млн тонн, на муку – 300 тыс. тонн»,-сообщает Айдарбек Сапаров

Кроме того, для оценки реальной ситуации на внутреннем рынке министерством совместно с Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам и местными исполнительными органами проводится работа по инвентаризации наличия пшеницы в регионах.

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