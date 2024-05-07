Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета

Данная мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон. В настоящее время баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн, это половина годовой потребности страны (500-550 тыс. тонн).

На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, прошедшем 6 мая под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, рассмотрен вопрос обеспечения внутреннего рынка сахаром на предстоящий сезон, до сбора нового урожая сахарной свеклы.

«Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тыс. тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тыс. тонн до 31 августа 2024 года это порядка 256 тыс. тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. В среднем в месяц объем потребления составляет 46 тыс. тонн, летом спрос доходит до 60 тыс. тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая», — заявил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

В ближайшее время казахстанская сторона планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тыс. тонн. В то же время для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК принято коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны-участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Данная мера не коснется международного транзита.

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