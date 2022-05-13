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Казахстан вводит запрет на вывоз сахара

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Приказом министра сельского хозяйства РК от 4 мая 2022 года вводится запрет на вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового, сообщает Zakon.kz.

Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого и сахара-сырца тростникового, говорится в документе.

Министерству сельского хозяйства РК поручено в установленном порядке информировать Евразийскую экономическую комиссию о применении указанных мер.

Приказ вводится в действие с 23 мая 2022 года.

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