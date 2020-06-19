Казахстан закупит больше 1 миллиона ПЦР-тестов

Больше миллиона ПЦР-тестов для определения коронавируса закупят в Казахстане. Произойдет это уже в ближайшие 10 дней. Их поставки в регионы позволят увеличить число тестируемых в сутки с 28 до 30 тысяч человек, передает alau.kz

В Казахстане больше 10 тысяч выздоровевших от коронавируса против 16 тысяч заболевших. Однако рост заболеваемости в стране продолжают фиксировать. Причем не в отдельных очагах, а по всей территории.

«В 15 регионах отмечается рост заболеваемости. Наиболее высокий рост отмечен в таких регионах как Акмолинская область, Туркестанская, Костанайская, Павлодарская, город Нур-Султан»,- сказала вице-министр здравоохранения Лязат Актаева.

На фоне этой обстановки ввод ужесточенного карантина будет происходить на новых условиях. Раньше учитывали только превышение 7 процентного прироста заболеваемости. Теперь в расчет идет число коек в больницах, предназначенных больным коронавирусом. 90 процентов из них должны быть заняты. А среди самих заболевших высчитывают, сколько других людей каждый из них заразил в среднем. Если показатель выше 1,3 процента, то это повод к новым ограничениям. Чтобы определять эти цифры с большей точностью в Казахстане продолжат расширять группы тестируемых. В планах довести уровень проводимых тестов с сегодняшних 28 тысяч человек в сутки, до 30 тысяч. Для этого будут закуплены дополнительные тест-системы.

«В течение последующих 10 дней будет проведен закуп 1 миллиона 200 тысяч тестов ПЦР. Но в связи с тем объемом ПЦР, который есть, хотелось бы все-таки акцентировать внимание на целесообразности и наличии показаний к тестированию»,- сообщила вице-министр здравоохранения.

Этими словами вице-министр просит казахстанцев не сдавать тест без повода, если они не относятся к вводимым категориям тестируемых. Позаботиться о себе можно соблюдая известные правила санитарного врача. Как рассказала вице-министр они даже смогли повлиять на распространение других болезней в стране.

«Самоизоляция, ограничение передвижения благоприятно повлияли на инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. В частности корь снизилась в 2,7 раза. Частота ОРВИ на 10 процентов, а грипп последний раз регистрировался в апреле»,- рассказала Лязат Актаева.

Положительные результаты от ограничительных мер, тем не менее, не повлияют на плановую вакцинацию от сезонных болезней. Например, прививки от гриппа начнут ставить по графику уже с 1 октября.

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