Казахстан занял первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения, а на второй строчке расположилась Россия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Рейтинг стран по доступности газа для населения подготовлен экспертами РИА Рейтинг.

«Первое место по доступности газа для населения занял Казахстан, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести 8,6 тысячи кубометров газа. Зарплаты здесь относительно невысокие, однако цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге. Второе место заняла Россия с 7,4 тысячи кубометров», — говорится в рейтинге.

Также в первую пятерку вошли Великобритания, Люксембург и Австрия. Граждане этих стран имеют возможность купить более 3,9 тысячи кубометров газа.

Меньше всего газа могут купить жители Молдовы: на средний заработок — 858 кубометров. Это в десять раз меньше, чем в лидирующем Казахстане. Помимо Молдовы, среди аутсайдеров также находятся Болгария, Греция, Румыния и Босния и Герцеговина. Жители этих странах могут приобрести менее 1,4 тысячи кубометров газа в месяц.

Ранее Казахстан поднялся на одну ступень в рейтинге «сильных» паспортов мира и занял 69-е место. Казахстанцы могут путешествовать в 75 стран без серьезных ограничений.

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